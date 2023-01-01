1 روبل بيلاروسي إلى يورو

تحويل BYN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1 byn
0.37 eur

1.00000 BYN = 0.36693 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:6 UTC
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BYN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.079589.30971.467691.669890.954618.4565
1GBP1.1711.263104.4911.717171.953751.1168821.5939
1USD0.926350.791766182.73251.35961.546910.884317.0973
1INR0.0111970.009570190.012087110.01643370.01869770.01068870.206658

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / اليورو
1 BYN0.36693 EUR
5 BYN1.83466 EUR
10 BYN3.66932 EUR
20 BYN7.33864 EUR
50 BYN18.34660 EUR
100 BYN36.69320 EUR
250 BYN91.73300 EUR
500 BYN183.46600 EUR
1000 BYN366.93200 EUR
2000 BYN733.86400 EUR
5000 BYN1834.66000 EUR
10000 BYN3669.32000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الروبل البيلاروسي
1 EUR2.72530 BYN
5 EUR13.62650 BYN
10 EUR27.25300 BYN
20 EUR54.50600 BYN
50 EUR136.26500 BYN
100 EUR272.53000 BYN
250 EUR681.32500 BYN
500 EUR1362.65000 BYN
1000 EUR2725.30000 BYN
2000 EUR5450.60000 BYN
5000 EUR13626.50000 BYN
10000 EUR27253.00000 BYN