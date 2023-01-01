10 روبل بيلاروسي إلى يورو

تحويل BYN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

10 byn
3.67 eur

1.00000 BYN = 0.36697 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:5 UTC
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BYN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.079489.30321.467661.669610.954618.454
1GBP1.1701411.26305104.4971.717371.953671.1170121.5937
1USD0.926450.791734182.73411.35971.546790.8843517.0965
1INR0.01119780.009569620.012086910.01643460.01869590.01068910.206644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / اليورو
1 BYN0.36697 EUR
5 BYN1.83483 EUR
10 BYN3.66966 EUR
20 BYN7.33932 EUR
50 BYN18.34830 EUR
100 BYN36.69660 EUR
250 BYN91.74150 EUR
500 BYN183.48300 EUR
1000 BYN366.96600 EUR
2000 BYN733.93200 EUR
5000 BYN1834.83000 EUR
10000 BYN3669.66000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الروبل البيلاروسي
1 EUR2.72505 BYN
5 EUR13.62525 BYN
10 EUR27.25050 BYN
20 EUR54.50100 BYN
50 EUR136.25250 BYN
100 EUR272.50500 BYN
250 EUR681.26250 BYN
500 EUR1362.52500 BYN
1000 EUR2725.05000 BYN
2000 EUR5450.10000 BYN
5000 EUR13625.25000 BYN
10000 EUR27250.50000 BYN