روبل بيلاروسي إلى دولار أمريكي

تحويل BYN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 byn
396.18 usd

1.00000 BYN = 0.39618 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:13 UTC
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BYN إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.064188.421.435151.658770.9573518.1796
1GBP1.1582111.23245102.4091.662211.92121.1088121.0558
1USD0.93980.811392183.09371.34871.558850.899717.0845
1INR0.01130970.009764780.012034610.01623110.01876010.01082750.205605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / دولار أمريكي
1 BYN0.39618 USD
5 BYN1.98089 USD
10 BYN3.96178 USD
20 BYN7.92356 USD
50 BYN19.80890 USD
100 BYN39.61780 USD
250 BYN99.04450 USD
500 BYN198.08900 USD
1000 BYN396.17800 USD
2000 BYN792.35600 USD
5000 BYN1980.89000 USD
10000 BYN3961.78000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبل البيلاروسي
1 USD2.52411 BYN
5 USD12.62055 BYN
10 USD25.24110 BYN
20 USD50.48220 BYN
50 USD126.20550 BYN
100 USD252.41100 BYN
250 USD631.02750 BYN
500 USD1262.05500 BYN
1000 USD2524.11000 BYN
2000 USD5048.22000 BYN
5000 USD12620.55000 BYN
10000 USD25241.10000 BYN