1 روبل بيلاروسي إلى دولار أمريكي

تحويل BYN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1 byn
0.40 usd

1.00000 BYN = 0.39609 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:27 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BYN إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.080389.35021.468881.669960.95518.4418
1GBP1.1698611.2638104.5271.718391.953621.1172221.5743
1USD0.92570.791264182.70871.35971.545830.88417.071
1INR0.01119190.009566880.012090610.01643960.01869010.01068810.206399

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / دولار أمريكي
1 BYN0.39609 USD
5 BYN1.98043 USD
10 BYN3.96085 USD
20 BYN7.92170 USD
50 BYN19.80425 USD
100 BYN39.60850 USD
250 BYN99.02125 USD
500 BYN198.04250 USD
1000 BYN396.08500 USD
2000 BYN792.17000 USD
5000 BYN1980.42500 USD
10000 BYN3960.85000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الروبل البيلاروسي
1 USD2.52471 BYN
5 USD12.62355 BYN
10 USD25.24710 BYN
20 USD50.49420 BYN
50 USD126.23550 BYN
100 USD252.47100 BYN
250 USD631.17750 BYN
500 USD1262.35500 BYN
1000 USD2524.71000 BYN
2000 USD5049.42000 BYN
5000 USD12623.55000 BYN
10000 USD25247.10000 BYN