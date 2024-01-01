Белорусские рубли в доллары США

Сконвертируйте BYN в USD по реальному обменному курсу

1 000 byn
305,80 usd

Br1,000 BYN = $0,3058 USD

Среднерыночный курс в 03:43
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1 BYN в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,30590,3086
Низкий0,30540,3054
В среднем0,30580,3058
Изменить-0.00%-0.00%
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Соотношение 1 BYN к USD

За последние 30 дней максимальный курс BYN к USD составил 0,3059, а минимальный — 0,3054. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3058. Изменение курса BYN к USD в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к USD составил 0,3086, а минимальный — 0,3054. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3058. Изменение курса BYN к USD в процентном соотношении составило -0.00.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,285
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,34
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,605
1 AUD0,670,9180,90111,1110,6150,51812,253

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Доллар США
1 BYN0,30580 USD
5 BYN1,52898 USD
10 BYN3,05796 USD
20 BYN6,11592 USD
50 BYN15,28980 USD
100 BYN30,57960 USD
250 BYN76,44900 USD
500 BYN152,89800 USD
1000 BYN305,79600 USD
2000 BYN611,59200 USD
5000 BYN1 528,98000 USD
10000 BYN3 057,96000 USD
Обменные курсы Доллар США / Белорусский рубль
1 USD3,27015 BYN
5 USD16,35075 BYN
10 USD32,70150 BYN
20 USD65,40300 BYN
50 USD163,50750 BYN
100 USD327,01500 BYN
250 USD817,53750 BYN
500 USD1 635,07500 BYN
1000 USD3 270,15000 BYN
2000 USD6 540,30000 BYN
5000 USD16 350,75000 BYN
10000 USD32 701,50000 BYN