История обменного курса белорусский рубль–доллары США

Обменный курс белорусский рубль/доллары США сейчас составляет 0,306, отражая изменение в размере 0.019% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.018% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/доллары США колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,306, и минимумом, равным 0,305, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.138% увеличение стоимости.