Белорусские рубли в австралийские доллары
Сконвертируйте BYN в AUD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BYN в AUD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4609
|0,4765
|Низкий
|0,4501
|0,4501
|В среднем
|0,4561
|0,4608
|Изменить
|-0.44%
|-4.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BYN к AUD
За последние 30 дней максимальный курс BYN к AUD составил 0,4609, а минимальный — 0,4501. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4561. Изменение курса BYN к AUD в процентном соотношении составило -0.44.
За последние 90 дней максимальный курс BYN к AUD составил 0,4765, а минимальный — 0,4501. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4608. Изменение курса BYN к AUD в процентном соотношении составило -4.28.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Австралийский доллар / Белорусский рубль
|1 AUD
|2,19228 BYN
|5 AUD
|10,96140 BYN
|10 AUD
|21,92280 BYN
|20 AUD
|43,84560 BYN
|50 AUD
|109,61400 BYN
|100 AUD
|219,22800 BYN
|250 AUD
|548,07000 BYN
|500 AUD
|1 096,14000 BYN
|1000 AUD
|2 192,28000 BYN
|2000 AUD
|4 384,56000 BYN
|5000 AUD
|10 961,40000 BYN
|10000 AUD
|21 922,80000 BYN