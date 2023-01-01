1 белорусский рубль в австралийские доллары

Сконвертируйте BYN в AUD по реальному обменному курсу

1 byn
0,62 aud

1.00000 BYN = 0.61649 AUD

Среднерыночный курс в 18:12 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса BYN к AUD

1 мин. назад 1 BYN → 0 AUD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.074289.09541.45571.671520.958918.4219
1GBP1.1634711.2498103.661.693671.944761.1156521.4333
1USD0.930950.800128182.94121.355151.556060.8926517.1494
1INR0.01122390.009646930.012056710.01633870.0187610.01076240.206766

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

BYN в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Белорусский рубль / Австралийский доллар
1 BYN0.61649 AUD
5 BYN3.08245 AUD
10 BYN6.16490 AUD
20 BYN12.32980 AUD
50 BYN30.82450 AUD
100 BYN61.64900 AUD
250 BYN154.12250 AUD
500 BYN308.24500 AUD
1000 BYN616.49000 AUD
2000 BYN1232.98000 AUD
5000 BYN3082.45000 AUD
10000 BYN6164.90000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Белорусский рубль
1 AUD1.62209 BYN
5 AUD8.11045 BYN
10 AUD16.22090 BYN
20 AUD32.44180 BYN
50 AUD81.10450 BYN
100 AUD162.20900 BYN
250 AUD405.52250 BYN
500 AUD811.04500 BYN
1000 AUD1622.09000 BYN
2000 AUD3244.18000 BYN
5000 AUD8110.45000 BYN
10000 AUD16220.90000 BYN