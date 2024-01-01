История обменного курса белорусский рубль–австралийские доллары

Обменный курс белорусский рубль/австралийские доллары сейчас составляет 0,456, отражая изменение в размере 0.565% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.908% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/австралийские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,456, и минимумом, равным 0,450, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.287% уменьшение стоимости.