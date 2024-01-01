Белорусские рубли в британские фунты стерлингов
Сконвертируйте BYN в GBP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BYN в GBP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2423
|0,2476
|Низкий
|0,2351
|0,2351
|В среднем
|0,2393
|0,2412
|Изменить
|-1.71%
|-4.42%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BYN к GBP
За последние 30 дней максимальный курс BYN к GBP составил 0,2423, а минимальный — 0,2351. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2393. Изменение курса BYN к GBP в процентном соотношении составило -1.71.
За последние 90 дней максимальный курс BYN к GBP составил 0,2476, а минимальный — 0,2351. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2412. Изменение курса BYN к GBP в процентном соотношении составило -4.42.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в британские фунты стерлингов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Белорусский рубль
|1 GBP
|4,23204 BYN
|5 GBP
|21,16020 BYN
|10 GBP
|42,32040 BYN
|20 GBP
|84,64080 BYN
|50 GBP
|211,60200 BYN
|100 GBP
|423,20400 BYN
|250 GBP
|1 058,01000 BYN
|500 GBP
|2 116,02000 BYN
|1000 GBP
|4 232,04000 BYN
|2000 GBP
|8 464,08000 BYN
|5000 GBP
|21 160,20000 BYN
|10000 GBP
|42 320,40000 BYN