Белорусские рубли в евро

Сконвертируйте BYN в EUR по реальному обменному курсу

1 000 byn
280,78 eur

Br1,000 BYN = €0,2808 EUR

Среднерыночный курс в 03:41
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1 BYN в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,28630,2870
Низкий0,27950,2795
В среднем0,28330,2835
Изменить-1.32%-2.15%
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Соотношение 1 BYN к EUR

За последние 30 дней максимальный курс BYN к EUR составил 0,2863, а минимальный — 0,2795. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2833. Изменение курса BYN к EUR в процентном соотношении составило -1.32.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к EUR составил 0,2870, а минимальный — 0,2795. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2835. Изменение курса BYN к EUR в процентном соотношении составило -2.15.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,284
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,34
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,605
1 AUD0,670,9180,90111,1110,6150,51812,252

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

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BYN в SGD

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BYN в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Евро
1 BYN0,28078 EUR
5 BYN1,40388 EUR
10 BYN2,80775 EUR
20 BYN5,61550 EUR
50 BYN14,03875 EUR
100 BYN28,07750 EUR
250 BYN70,19375 EUR
500 BYN140,38750 EUR
1000 BYN280,77500 EUR
2000 BYN561,55000 EUR
5000 BYN1 403,87500 EUR
10000 BYN2 807,75000 EUR
Обменные курсы Евро / Белорусский рубль
1 EUR3,56158 BYN
5 EUR17,80790 BYN
10 EUR35,61580 BYN
20 EUR71,23160 BYN
50 EUR178,07900 BYN
100 EUR356,15800 BYN
250 EUR890,39500 BYN
500 EUR1 780,79000 BYN
1000 EUR3 561,58000 BYN
2000 EUR7 123,16000 BYN
5000 EUR17 807,90000 BYN
10000 EUR35 615,80000 BYN