1 белорусский рубль в евро

Сконвертируйте BYN в EUR по реальному обменному курсу

1 byn
0.37 eur

1.00000 BYN = 0.36896 EUR

Среднерыночный курс в 18:32 UTC
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График изменения обменного курса BYN к EUR

1 мин. назад 1 BYN → 0 EUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073889.06231.455641.67180.95918.4102
1GBP1.1634711.2494103.6271.693691.94521.1157621.4208
1USD0.931250.800384182.94121.35561.55690.893117.1449
1INR0.01122810.009650020.012056710.01634410.01877120.01076790.206712

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Белорусский рубль / Евро
1 BYN0.36896 EUR
5 BYN1.84478 EUR
10 BYN3.68956 EUR
20 BYN7.37912 EUR
50 BYN18.44780 EUR
100 BYN36.89560 EUR
250 BYN92.23900 EUR
500 BYN184.47800 EUR
1000 BYN368.95600 EUR
2000 BYN737.91200 EUR
5000 BYN1844.78000 EUR
10000 BYN3689.56000 EUR
Обменные курсы Евро / Белорусский рубль
1 EUR2.71035 BYN
5 EUR13.55175 BYN
10 EUR27.10350 BYN
20 EUR54.20700 BYN
50 EUR135.51750 BYN
100 EUR271.03500 BYN
250 EUR677.58750 BYN
500 EUR1355.17500 BYN
1000 EUR2710.35000 BYN
2000 EUR5420.70000 BYN
5000 EUR13551.75000 BYN
10000 EUR27103.50000 BYN