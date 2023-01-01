500 روبل بيلاروسي إلى روبية سريلانكي

تحويل BYN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

500 byn
63178.50 lkr

1.00000 BYN = 126.35700 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:38 UTC
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BYN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.0802589.3411.468551.669890.9550518.4405
1GBP1.1711.264104.5381.718341.953931.1174121.5772
1USD0.925750.791139182.7041.359451.545830.8840517.0706
1INR0.01119310.009565910.012091310.01643750.01869120.01068930.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / روبية سريلانكية
1 BYN126.35700 LKR
5 BYN631.78500 LKR
10 BYN1263.57000 LKR
20 BYN2527.14000 LKR
50 BYN6317.85000 LKR
100 BYN12635.70000 LKR
250 BYN31589.25000 LKR
500 BYN63178.50000 LKR
1000 BYN126357.00000 LKR
2000 BYN252714.00000 LKR
5000 BYN631785.00000 LKR
10000 BYN1263570.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبل البيلاروسي
1 LKR0.00791 BYN
5 LKR0.03957 BYN
10 LKR0.07914 BYN
20 LKR0.15828 BYN
50 LKR0.39571 BYN
100 LKR0.79141 BYN
250 LKR1.97853 BYN
500 LKR3.95705 BYN
1000 LKR7.91410 BYN
2000 LKR15.82820 BYN
5000 LKR39.57050 BYN
10000 LKR79.14100 BYN