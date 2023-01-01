10 روبل بيلاروسي إلى روبية سريلانكي

تحويل BYN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ byn
١٬٢٦٣٫٤٤ lkr

1.00000 BYN = 126.34400 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:37 UTC
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BYN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.080289.33931.468481.669940.9550518.4403
1GBP1.1711.2639104.5321.718211.953931.1174121.5763
1USD0.925750.791202182.70631.359451.545950.8840517.0712
1INR0.01119330.00956640.01209110.01643710.01869210.0106890.206407

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / روبية سريلانكية
1 BYN126.34400 LKR
5 BYN631.72000 LKR
10 BYN1263.44000 LKR
20 BYN2526.88000 LKR
50 BYN6317.20000 LKR
100 BYN12634.40000 LKR
250 BYN31586.00000 LKR
500 BYN63172.00000 LKR
1000 BYN126344.00000 LKR
2000 BYN252688.00000 LKR
5000 BYN631720.00000 LKR
10000 BYN1263440.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبل البيلاروسي
1 LKR0.00791 BYN
5 LKR0.03957 BYN
10 LKR0.07915 BYN
20 LKR0.15830 BYN
50 LKR0.39575 BYN
100 LKR0.79149 BYN
250 LKR1.97873 BYN
500 LKR3.95746 BYN
1000 LKR7.91491 BYN
2000 LKR15.82982 BYN
5000 LKR39.57455 BYN
10000 LKR79.14910 BYN