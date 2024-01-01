Belarus rublesinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BYN → LKR çevirin

1.000 byn
91.235,60 lkr

1,000 BYN = 91,24 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3771,3621,5471,6840,940,80318,862
1 CAD0,72610,9881,1231,2230,6820,58313,694
1 SGD0,7341,01211,1371,2370,690,5913,854
1 AUD0,6460,890,8811,0890,6070,51912,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Belarus rublesinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BYN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BYN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belarus rublesi için en iyi döviz çiftleri

BYN → USD

BYN → CAD

BYN → SGD

BYN → AUD

BYN → NZD

BYN → EUR

BYN → GBP

BYN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Sri Lanka Rupisi
1 BYN91,23560 LKR
5 BYN456,17800 LKR
10 BYN912,35600 LKR
20 BYN1.824,71200 LKR
50 BYN4.561,78000 LKR
100 BYN9.123,56000 LKR
250 BYN22.808,90000 LKR
500 BYN45.617,80000 LKR
1000 BYN91.235,60000 LKR
2000 BYN182.471,20000 LKR
5000 BYN456.178,00000 LKR
10000 BYN912.356,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Belarus Rublesi
1 LKR0,01096 BYN
5 LKR0,05480 BYN
10 LKR0,10961 BYN
20 LKR0,21921 BYN
50 LKR0,54803 BYN
100 LKR1,09606 BYN
250 LKR2,74015 BYN
500 LKR5,48030 BYN
1000 LKR10,96060 BYN
2000 LKR21,92120 BYN
5000 LKR54,80300 BYN
10000 LKR109,60600 BYN