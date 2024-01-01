5 Sri Lanka rupisinden Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile LKR → BYN çevirin

5 lkr
0,05 byn

1,000Sr LKR = 0,01082Br BYN

05:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BYNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01090,0110
Düşük0,01070,0107
Ortalama0,01080,0108
Değişim0.32%-1.80%
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1 LKR → BYN istatistikleri

LKR → BYN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0109, en düşük 0,0107 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0108 oldu. LKR → BYN kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

LKR → BYN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0110, en düşük 0,0107 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0108 oldu. LKR → BYN kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7111,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6321,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5561,9681,1871,7164,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Belarus rublesi
1 LKR0,01082 BYN
5 LKR0,05408 BYN
10 LKR0,10817 BYN
20 LKR0,21633 BYN
50 LKR0,54084 BYN
100 LKR1,08167 BYN
250 LKR2,70418 BYN
500 LKR5,40835 BYN
1000 LKR10,81670 BYN
2000 LKR21,63340 BYN
5000 LKR54,08350 BYN
10000 LKR108,16700 BYN
Çevrim kurları Belarus rublesi / Sri Lanka Rupisi
1 BYN92,44930 LKR
5 BYN462,24650 LKR
10 BYN924,49300 LKR
20 BYN1.848,98600 LKR
50 BYN4.622,46500 LKR
100 BYN9.244,93000 LKR
250 BYN23.112,32500 LKR
500 BYN46.224,65000 LKR
1000 BYN92.449,30000 LKR
2000 BYN184.898,60000 LKR
5000 BYN462.246,50000 LKR
10000 BYN924.493,00000 LKR