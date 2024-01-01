Singapur dolarından Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile SGD → BYN çevirin

1.000 sgd
2.430,21 byn

1.00000 SGD = 2.43021 BYN

20:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.928451.533150.79374583.00197.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938540.00009806670.00005077110.005309130.0004601310.000305876
1 EUR1.077116839.211.651360.85494589.40137.748235.15069
1 AUD0.6522510197.10.60556110.5177254.1384.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Belarus Rublesi
1 SGD2.43021 BYN
5 SGD12.15105 BYN
10 SGD24.30210 BYN
20 SGD48.60420 BYN
50 SGD121.51050 BYN
100 SGD243.02100 BYN
250 SGD607.55250 BYN
500 SGD1215.10500 BYN
1000 SGD2430.21000 BYN
2000 SGD4860.42000 BYN
5000 SGD12151.05000 BYN
10000 SGD24302.10000 BYN
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Singapur Doları
1 BYN0.41149 SGD
5 BYN2.05743 SGD
10 BYN4.11487 SGD
20 BYN8.22974 SGD
50 BYN20.57435 SGD
100 BYN41.14870 SGD
250 BYN102.87175 SGD
500 BYN205.74350 SGD
1000 BYN411.48700 SGD
2000 BYN822.97400 SGD
5000 BYN2057.43500 SGD
10000 BYN4114.87000 SGD