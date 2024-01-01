Yeni İsrail şekelinden Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile ILS → BYN çevirin

1.000 ils
894,43 byn

1.00000 ILS = 0.89443 BYN

06:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06751.453261.653620.94952518.3368
1 GBP1.1713511.25675104.3251.702211.936891.1122321.478
1 USD0.932050.795703183.01181.354451.541190.8849517.0901
1 INR0.01122740.009585420.012046510.01631640.01856590.01066050.205876

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Yeni İsrail şekelinden Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Belarus Rublesi
1 ILS0.89443 BYN
5 ILS4.47213 BYN
10 ILS8.94426 BYN
20 ILS17.88852 BYN
50 ILS44.72130 BYN
100 ILS89.44260 BYN
250 ILS223.60650 BYN
500 ILS447.21300 BYN
1000 ILS894.42600 BYN
2000 ILS1788.85200 BYN
5000 ILS4472.13000 BYN
10000 ILS8944.26000 BYN
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Yeni İsrail Şekeli
1 BYN1.11804 ILS
5 BYN5.59020 ILS
10 BYN11.18040 ILS
20 BYN22.36080 ILS
50 BYN55.90200 ILS
100 BYN111.80400 ILS
250 BYN279.51000 ILS
500 BYN559.02000 ILS
1000 BYN1118.04000 ILS
2000 BYN2236.08000 ILS
5000 BYN5590.20000 ILS
10000 BYN11180.40000 ILS