شيكل إسرائيلي جديد إلى روبل بيلاروسي

تحويل ILS إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
661.89 byn

1.00000 ILS = 0.66189 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:54 UTC
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ILS إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065888.60241.438831.661160.962718.3169
1GBP1.152611.22845102.1241.658411.914671.1096121.1123
1USD0.938250.814034183.13231.351.55860.903217.1861
1INR0.01128640.009792030.01202910.01623920.01874850.01086460.206732

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبل البيلاروسي
1 ILS0.66189 BYN
5 ILS3.30944 BYN
10 ILS6.61889 BYN
20 ILS13.23778 BYN
50 ILS33.09445 BYN
100 ILS66.18890 BYN
250 ILS165.47225 BYN
500 ILS330.94450 BYN
1000 ILS661.88900 BYN
2000 ILS1323.77800 BYN
5000 ILS3309.44500 BYN
10000 ILS6618.89000 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Israeli New Sheqel
1 BYN1.51083 ILS
5 BYN7.55415 ILS
10 BYN15.10830 ILS
20 BYN30.21660 ILS
50 BYN75.54150 ILS
100 BYN151.08300 ILS
250 BYN377.70750 ILS
500 BYN755.41500 ILS
1000 BYN1510.83000 ILS
2000 BYN3021.66000 ILS
5000 BYN7554.15000 ILS
10000 BYN15108.30000 ILS