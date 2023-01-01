يورو إلى روبل بيلاروسي

تحويل EUR إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٬٦٨٥٫٧٥ byn

1.00000 EUR = 2.68575 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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EUR إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0640588.23631.434291.655340.957618.2037
1GBP1.1578811.2319102.1551.660541.916461.1087821.0752
1USD0.93980.811754182.9251.347951.555690.917.1079
1INR0.01133320.009789020.012059110.0162550.01876030.01085320.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الروبل البيلاروسي
1 EUR2.68575 BYN
5 EUR13.42875 BYN
10 EUR26.85750 BYN
20 EUR53.71500 BYN
50 EUR134.28750 BYN
100 EUR268.57500 BYN
250 EUR671.43750 BYN
500 EUR1342.87500 BYN
1000 EUR2685.75000 BYN
2000 EUR5371.50000 BYN
5000 EUR13428.75000 BYN
10000 EUR26857.50000 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / اليورو
1 BYN0.37234 EUR
5 BYN1.86168 EUR
10 BYN3.72335 EUR
20 BYN7.44670 EUR
50 BYN18.61675 EUR
100 BYN37.23350 EUR
250 BYN93.08375 EUR
500 BYN186.16750 EUR
1000 BYN372.33500 EUR
2000 BYN744.67000 EUR
5000 BYN1861.67500 EUR
10000 BYN3723.35000 EUR