ليف بلغاري إلى روبل بيلاروسي

تحويل BGN إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
١٬٣٧٢٫٤٦ byn

1.00000 BGN = 1.37246 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:57 UTC
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BGN إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0635588.37831.434891.660370.9574518.2179
1GBP1.1582111.2318102.361.661881.923031.1089321.0999
1USD0.940250.81182183.09751.349151.561160.900117.1293
1INR0.0113150.009769490.012034110.01623570.01878710.01083190.206135

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / الروبل البيلاروسي
1 BGN1.37246 BYN
5 BGN6.86230 BYN
10 BGN13.72460 BYN
20 BGN27.44920 BYN
50 BGN68.62300 BYN
100 BGN137.24600 BYN
250 BGN343.11500 BYN
500 BGN686.23000 BYN
1000 BGN1372.46000 BYN
2000 BGN2744.92000 BYN
5000 BGN6862.30000 BYN
10000 BGN13724.60000 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / لياف بلغاري
1 BYN0.72862 BGN
5 BYN3.64308 BGN
10 BYN7.28616 BGN
20 BYN14.57232 BGN
50 BYN36.43080 BGN
100 BYN72.86160 BGN
250 BYN182.15400 BGN
500 BYN364.30800 BGN
1000 BYN728.61600 BGN
2000 BYN1457.23200 BGN
5000 BYN3643.08000 BGN
10000 BYN7286.16000 BGN