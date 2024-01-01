ليرة تركية إلى روبل بيلاروسي

تحويل TRY إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
94.96 byn

TL1.000 TRY = Br0.09496 BYN

Mid-market exchange rate at 01:32
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TRY إلى BYN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

BYN

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9371.3453.67348.691
1 EUR1.11810.843311.93693.8121.5034.10554.419
1 GBP1.3251.1861369.933111.2541.7824.86864.537
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / الروبل البيلاروسي
1 TRY٠٫٠٩٤٩٦ BYN
5 TRY٠٫٤٧٤٨١ BYN
10 TRY٠٫٩٤٩٦٢ BYN
20 TRY١٫٨٩٩٢٣ BYN
50 TRY٤٫٧٤٨٠٩ BYN
100 TRY٩٫٤٩٦١٧ BYN
250 TRY٢٣٫٧٤٠٤٣ BYN
500 TRY٤٧٫٤٨٠٨٥ BYN
1000 TRY٩٤٫٩٦١٧٠ BYN
2000 TRY١٨٩٫٩٢٣٤٠ BYN
5000 TRY٤٧٤٫٨٠٨٥٠ BYN
10000 TRY٩٤٩٫٦١٧٠٠ BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / ليرة تركية
1 BYN١٠٫٥٣٠٦٠ TRY
5 BYN٥٢٫٦٥٣٠٠ TRY
10 BYN١٠٥٫٣٠٦٠٠ TRY
20 BYN٢١٠٫٦١٢٠٠ TRY
50 BYN٥٢٦٫٥٣٠٠٠ TRY
100 BYN١٬٠٥٣٫٠٦٠٠٠ TRY
250 BYN٢٬٦٣٢٫٦٥٠٠٠ TRY
500 BYN٥٬٢٦٥٫٣٠٠٠٠ TRY
1000 BYN١٠٬٥٣٠٫٦٠٠٠٠ TRY
2000 BYN٢١٬٠٦١٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 BYN٥٢٬٦٥٣٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 BYN١٠٥٬٣٠٦٫٠٠٠٠٠ TRY