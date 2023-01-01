الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبل بيلاروسي

تحويل CZK إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
1100.09 byn

1.00000 CZK = 0.11001 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
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CZK إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.581.438111.663150.966618.2178
1GBP1.1547311.23025102.2761.660471.920321.1161721.0347
1USD0.938550.812843183.13471.34971.560910.907217.0979
1INR0.01128920.009777420.012028710.01623510.01877570.01091240.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الروبل البيلاروسي
1 CZK0.11001 BYN
5 CZK0.55005 BYN
10 CZK1.10009 BYN
20 CZK2.20018 BYN
50 CZK5.50045 BYN
100 CZK11.00090 BYN
250 CZK27.50225 BYN
500 CZK55.00450 BYN
1000 CZK110.00900 BYN
2000 CZK220.01800 BYN
5000 CZK550.04500 BYN
10000 CZK1100.09000 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BYN9.09013 CZK
5 BYN45.45065 CZK
10 BYN90.90130 CZK
20 BYN181.80260 CZK
50 BYN454.50650 CZK
100 BYN909.01300 CZK
250 BYN2272.53250 CZK
500 BYN4545.06500 CZK
1000 BYN9090.13000 CZK
2000 BYN18180.26000 CZK
5000 BYN45450.65000 CZK
10000 BYN90901.30000 CZK