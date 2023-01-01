20 روبل بيلاروسي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BYN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

20 byn
177.05 czk

1.00000 BYN = 8.85254 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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BYN إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.079589.31341.468011.669760.9544518.4584
1GBP1.1711.263104.4951.717551.95361.1167121.596
1USD0.926350.791766182.73591.35991.546790.8841517.099
1INR0.01119650.00956980.012086710.01643660.01869550.01068640.20667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BYN8.85254 CZK
5 BYN44.26270 CZK
10 BYN88.52540 CZK
20 BYN177.05080 CZK
50 BYN442.62700 CZK
100 BYN885.25400 CZK
250 BYN2213.13500 CZK
500 BYN4426.27000 CZK
1000 BYN8852.54000 CZK
2000 BYN17705.08000 CZK
5000 BYN44262.70000 CZK
10000 BYN88525.40000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الروبل البيلاروسي
1 CZK0.11296 BYN
5 CZK0.56481 BYN
10 CZK1.12962 BYN
20 CZK2.25924 BYN
50 CZK5.64810 BYN
100 CZK11.29620 BYN
250 CZK28.24050 BYN
500 CZK56.48100 BYN
1000 CZK112.96200 BYN
2000 CZK225.92400 BYN
5000 CZK564.81000 BYN
10000 CZK1129.62000 BYN