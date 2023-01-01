10 روبل بيلاروسي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BYN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ byn
٨٨٫٥٣ czk

1.00000 BYN = 8.85323 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:2 UTC
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BYN إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.079589.31381.468071.669890.9545518.4574
1GBP1.1701411.26305104.51.717681.953821.1169621.5958
1USD0.926350.791734182.73631.359951.546910.884317.0981
1INR0.01119650.009569370.012086610.01643720.01869690.01068820.206658

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BYN8.85323 CZK
5 BYN44.26615 CZK
10 BYN88.53230 CZK
20 BYN177.06460 CZK
50 BYN442.66150 CZK
100 BYN885.32300 CZK
250 BYN2213.30750 CZK
500 BYN4426.61500 CZK
1000 BYN8853.23000 CZK
2000 BYN17706.46000 CZK
5000 BYN44266.15000 CZK
10000 BYN88532.30000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الروبل البيلاروسي
1 CZK0.11295 BYN
5 CZK0.56476 BYN
10 CZK1.12953 BYN
20 CZK2.25906 BYN
50 CZK5.64765 BYN
100 CZK11.29530 BYN
250 CZK28.23825 BYN
500 CZK56.47650 BYN
1000 CZK112.95300 BYN
2000 CZK225.90600 BYN
5000 CZK564.76500 BYN
10000 CZK1129.53000 BYN