1 روبل بيلاروسي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BYN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1 byn
8.85 czk

1.00000 BYN = 8.85212 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:1 UTC
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BYN إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.0795589.32111.468031.669840.9545518.4585
1GBP1.1701411.2632104.5161.717761.953911.1169621.5986
1USD0.926350.79164182.73921.359851.546790.8841517.0983
1INR0.01119560.00956790.012086210.01643540.01869480.0106860.206653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BYN8.85212 CZK
5 BYN44.26060 CZK
10 BYN88.52120 CZK
20 BYN177.04240 CZK
50 BYN442.60600 CZK
100 BYN885.21200 CZK
250 BYN2213.03000 CZK
500 BYN4426.06000 CZK
1000 BYN8852.12000 CZK
2000 BYN17704.24000 CZK
5000 BYN44260.60000 CZK
10000 BYN88521.20000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الروبل البيلاروسي
1 CZK0.11297 BYN
5 CZK0.56483 BYN
10 CZK1.12967 BYN
20 CZK2.25934 BYN
50 CZK5.64835 BYN
100 CZK11.29670 BYN
250 CZK28.24175 BYN
500 CZK56.48350 BYN
1000 CZK112.96700 BYN
2000 CZK225.93400 BYN
5000 CZK564.83500 BYN
10000 CZK1129.67000 BYN