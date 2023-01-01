دولار أسترالي إلى روبل بيلاروسي

تحويل AUD إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬٦٢٤٫٨٨ byn

1.00000 AUD = 1.62488 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:55 UTC
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AUD إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065188.32341.435441.654520.95818.2078
1GBP1.1575411.23285102.2341.661511.915111.1089221.0754
1USD0.93890.811129182.9251.34771.55340.8994517.0949
1INR0.0113220.009781470.012059110.0162520.01873260.01084650.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبل البيلاروسي
1 AUD1.62488 BYN
5 AUD8.12440 BYN
10 AUD16.24880 BYN
20 AUD32.49760 BYN
50 AUD81.24400 BYN
100 AUD162.48800 BYN
250 AUD406.22000 BYN
500 AUD812.44000 BYN
1000 AUD1624.88000 BYN
2000 AUD3249.76000 BYN
5000 AUD8124.40000 BYN
10000 AUD16248.80000 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / دولار أسترالي
1 BYN0.61543 AUD
5 BYN3.07714 AUD
10 BYN6.15429 AUD
20 BYN12.30858 AUD
50 BYN30.77145 AUD
100 BYN61.54290 AUD
250 BYN153.85725 AUD
500 BYN307.71450 AUD
1000 BYN615.42900 AUD
2000 BYN1230.85800 AUD
5000 BYN3077.14500 AUD
10000 BYN6154.29000 AUD