روبية إندونيسية إلى روبل بيلاروسي

تحويل IDR إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
164.17 byn

1.00000 IDR = 0.00016 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:38 UTC
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IDR إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الروبل البيلاروسي
1 IDR0.00016 BYN
5 IDR0.00082 BYN
10 IDR0.00164 BYN
20 IDR0.00328 BYN
50 IDR0.00821 BYN
100 IDR0.01642 BYN
250 IDR0.04104 BYN
500 IDR0.08208 BYN
1000 IDR0.16417 BYN
2000 IDR0.32834 BYN
5000 IDR0.82084 BYN
10000 IDR1.64168 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الروبية الإندونيسية
1 BYN6091.30000 IDR
5 BYN30456.50000 IDR
10 BYN60913.00000 IDR
20 BYN121826.00000 IDR
50 BYN304565.00000 IDR
100 BYN609130.00000 IDR
250 BYN1522825.00000 IDR
500 BYN3045650.00000 IDR
1000 BYN6091300.00000 IDR
2000 BYN12182600.00000 IDR
5000 BYN30456500.00000 IDR
10000 BYN60913000.00000 IDR