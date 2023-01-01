20 روبل بيلاروسي إلى ليف بلغاري

تحويل BYN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ byn
١٤٫٣٥ bgn

1.00000 BYN = 0.71746 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:51 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BYN إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 BGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.079889.33191.468531.67010.9546518.4664
1GBP1.1693911.2628104.4711.717411.953141.1163521.596
1USD0.92610.791891182.731.361.546670.884217.1017
1INR0.01119420.009571990.012087510.0164390.01869540.01068780.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / لياف بلغاري
1 BYN0.71746 BGN
5 BYN3.58731 BGN
10 BYN7.17463 BGN
20 BYN14.34926 BGN
50 BYN35.87315 BGN
100 BYN71.74630 BGN
250 BYN179.36575 BGN
500 BYN358.73150 BGN
1000 BYN717.46300 BGN
2000 BYN1434.92600 BGN
5000 BYN3587.31500 BGN
10000 BYN7174.63000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الروبل البيلاروسي
1 BGN1.39380 BYN
5 BGN6.96900 BYN
10 BGN13.93800 BYN
20 BGN27.87600 BYN
50 BGN69.69000 BYN
100 BGN139.38000 BYN
250 BGN348.45000 BYN
500 BGN696.90000 BYN
1000 BGN1393.80000 BYN
2000 BGN2787.60000 BYN
5000 BGN6969.00000 BYN
10000 BGN13938.00000 BYN