5 روبل بيلاروسي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BYN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥ byn
٧٫٥٦ ils

1.00000 BYN = 1.51105 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:18 UTC
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BYN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.0800589.34011.46861.669710.954918.45
1GBP1.1697311.26335104.5021.717841.953081.1169721.5812
1USD0.925950.791546182.71851.359751.545950.884117.0825
1INR0.01119320.009569160.012089210.01643830.01868930.01068810.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Israeli New Sheqel
1 BYN1.51105 ILS
5 BYN7.55525 ILS
10 BYN15.11050 ILS
20 BYN30.22100 ILS
50 BYN75.55250 ILS
100 BYN151.10500 ILS
250 BYN377.76250 ILS
500 BYN755.52500 ILS
1000 BYN1511.05000 ILS
2000 BYN3022.10000 ILS
5000 BYN7555.25000 ILS
10000 BYN15110.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبل البيلاروسي
1 ILS0.66179 BYN
5 ILS3.30895 BYN
10 ILS6.61790 BYN
20 ILS13.23580 BYN
50 ILS33.08950 BYN
100 ILS66.17900 BYN
250 ILS165.44750 BYN
500 ILS330.89500 BYN
1000 ILS661.79000 BYN
2000 ILS1323.58000 BYN
5000 ILS3308.95000 BYN
10000 ILS6617.90000 BYN