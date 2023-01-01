10 روبل بيلاروسي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BYN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ byn
١٥٫١١ ils

1.00000 BYN = 1.51087 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:17 UTC
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BYN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.080189.34671.468721.669780.954918.4516
1GBP1.1697311.2634104.5091.717971.953161.1169721.5829
1USD0.925850.791515182.72081.35981.545950.884117.0832
1INR0.01119240.009568510.012088910.01643840.01868880.01068780.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Israeli New Sheqel
1 BYN1.51087 ILS
5 BYN7.55435 ILS
10 BYN15.10870 ILS
20 BYN30.21740 ILS
50 BYN75.54350 ILS
100 BYN151.08700 ILS
250 BYN377.71750 ILS
500 BYN755.43500 ILS
1000 BYN1510.87000 ILS
2000 BYN3021.74000 ILS
5000 BYN7554.35000 ILS
10000 BYN15108.70000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبل البيلاروسي
1 ILS0.66187 BYN
5 ILS3.30936 BYN
10 ILS6.61872 BYN
20 ILS13.23744 BYN
50 ILS33.09360 BYN
100 ILS66.18720 BYN
250 ILS165.46800 BYN
500 ILS330.93600 BYN
1000 ILS661.87200 BYN
2000 ILS1323.74400 BYN
5000 ILS3309.36000 BYN
10000 ILS6618.72000 BYN