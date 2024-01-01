10 Singapur dolarından Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile SGD → BYN çevirin

10 sgd
24,65 byn

1,000S$ SGD = 2,465Br BYN

18:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BYN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → BYNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,46472,4647
Düşük2,41632,4064
Ortalama2,43312,4238
Değişim2.00%1.71%
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1 SGD → BYN istatistikleri

SGD → BYN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,4647, en düşük 2,4163 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,4331 oldu. SGD → BYN kurundaki değişiklik 2.00 değerindeydi.

SGD → BYN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4647, en düşük 2,4064 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,4238 oldu. SGD → BYN kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7927,1734,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.675,811,6750,85291,4257,8274,901
1 AUD0,65210.555,10,59710,50954,5944,6742,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Belarus rublesi
1 SGD2,46484 BYN
5 SGD12,32420 BYN
10 SGD24,64840 BYN
20 SGD49,29680 BYN
50 SGD123,24200 BYN
100 SGD246,48400 BYN
250 SGD616,21000 BYN
500 SGD1.232,42000 BYN
1000 SGD2.464,84000 BYN
2000 SGD4.929,68000 BYN
5000 SGD12.324,20000 BYN
10000 SGD24.648,40000 BYN
Çevrim kurları Belarus rublesi / Singapur Doları
1 BYN0,40571 SGD
5 BYN2,02853 SGD
10 BYN4,05705 SGD
20 BYN8,11410 SGD
50 BYN20,28525 SGD
100 BYN40,57050 SGD
250 BYN101,42625 SGD
500 BYN202,85250 SGD
1000 BYN405,70500 SGD
2000 BYN811,41000 SGD
5000 BYN2.028,52500 SGD
10000 BYN4.057,05000 SGD