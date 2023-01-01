دينار بحريني إلى أوقية موريتانية

تحويل BHD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٠١٬٧٨٣ mru

1.00000 BHD = 101.78300 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 5:18 UTC
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BHD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.38071.434881.659960.9571518.2177
1GBP1.1584811.2323102.3891.662311.923061.1088421.1052
1USD0.94010.811491183.0881.348951.560550.8998517.1267
1INR0.01131470.009766640.012035410.01623520.01878190.01083010.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Mauritanian Ouguiya
1 BHD101.78300 MRU
5 BHD508.91500 MRU
10 BHD1017.83000 MRU
20 BHD2035.66000 MRU
50 BHD5089.15000 MRU
100 BHD10178.30000 MRU
250 BHD25445.75000 MRU
500 BHD50891.50000 MRU
1000 BHD101783.00000 MRU
2000 BHD203566.00000 MRU
5000 BHD508915.00000 MRU
10000 BHD1017830.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Bahraini Dinar
1 MRU0.00982 BHD
5 MRU0.04912 BHD
10 MRU0.09825 BHD
20 MRU0.19650 BHD
50 MRU0.49124 BHD
100 MRU0.98249 BHD
250 MRU2.45621 BHD
500 MRU4.91243 BHD
1000 MRU9.82486 BHD
2000 MRU19.64972 BHD
5000 MRU49.12430 BHD
10000 MRU98.24860 BHD