2000 بيزو أرجنتيني إلى دينار جزائري

تحويل ARS إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ ars
٧٤٠٫٣١ dzd

1.00000 ARS = 0.37015 DZD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Algerian Dinar
1 ARS0.37015 DZD
5 ARS1.85077 DZD
10 ARS3.70154 DZD
20 ARS7.40308 DZD
50 ARS18.50770 DZD
100 ARS37.01540 DZD
250 ARS92.53850 DZD
500 ARS185.07700 DZD
1000 ARS370.15400 DZD
2000 ARS740.30800 DZD
5000 ARS1850.77000 DZD
10000 ARS3701.54000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Argentine Peso
1 DZD2.70158 ARS
5 DZD13.50790 ARS
10 DZD27.01580 ARS
20 DZD54.03160 ARS
50 DZD135.07900 ARS
100 DZD270.15800 ARS
250 DZD675.39500 ARS
500 DZD1350.79000 ARS
1000 DZD2701.58000 ARS
2000 DZD5403.16000 ARS
5000 DZD13507.90000 ARS
10000 DZD27015.80000 ARS