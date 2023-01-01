درام أرميني إلى ريال عماني

تحويل AMD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
0.996 omr

1.00000 AMD = 0.00100 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:47 UTC
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AMD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0622588.3751.433981.657820.9567518.2052
1GBP1.1586111.2308102.3981.661521.920871.108521.0938
1USD0.94140.81248183.1961.349951.560670.900717.1383
1INR0.01131540.009765850.012019810.01622610.0187590.01082620.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الريال العماني
1 AMD0.00100 OMR
5 AMD0.00498 OMR
10 AMD0.00996 OMR
20 AMD0.01993 OMR
50 AMD0.04982 OMR
100 AMD0.09965 OMR
250 AMD0.24912 OMR
500 AMD0.49823 OMR
1000 AMD0.99646 OMR
2000 AMD1.99293 OMR
5000 AMD4.98232 OMR
10000 AMD9.96464 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / درام أرمينية
1 OMR1003.55000 AMD
5 OMR5017.75000 AMD
10 OMR10035.50000 AMD
20 OMR20071.00000 AMD
50 OMR50177.50000 AMD
100 OMR100355.00000 AMD
250 OMR250887.50000 AMD
500 OMR501775.00000 AMD
1000 OMR1003550.00000 AMD
2000 OMR2007100.00000 AMD
5000 OMR5017750.00000 AMD
10000 OMR10035500.00000 AMD