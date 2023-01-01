20 درام أرميني إلى ريال عماني

تحويل AMD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ amd
٠٫٠١٩ omr

1.00000 AMD = 0.00095 OMR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الريال العماني
1 AMD0.00095 OMR
5 AMD0.00477 OMR
10 AMD0.00955 OMR
20 AMD0.01910 OMR
50 AMD0.04774 OMR
100 AMD0.09548 OMR
250 AMD0.23870 OMR
500 AMD0.47739 OMR
1000 AMD0.95478 OMR
2000 AMD1.90956 OMR
5000 AMD4.77391 OMR
10000 AMD9.54781 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / درام أرمينية
1 OMR1047.36000 AMD
5 OMR5236.80000 AMD
10 OMR10473.60000 AMD
20 OMR20947.20000 AMD
50 OMR52368.00000 AMD
100 OMR104736.00000 AMD
250 OMR261840.00000 AMD
500 OMR523680.00000 AMD
1000 OMR1047360.00000 AMD
2000 OMR2094720.00000 AMD
5000 OMR5236800.00000 AMD
10000 OMR10473600.00000 AMD