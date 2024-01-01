Ermeni dramından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile AMD → OMR çevirin

1.000 amd
0,978 omr

1,000 AMD = 0,0009784 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Umman Riyali
1 AMD0,00098 OMR
5 AMD0,00489 OMR
10 AMD0,00978 OMR
20 AMD0,01957 OMR
50 AMD0,04892 OMR
100 AMD0,09784 OMR
250 AMD0,24460 OMR
500 AMD0,48920 OMR
1000 AMD0,97841 OMR
2000 AMD1,95682 OMR
5000 AMD4,89204 OMR
10000 AMD9,78409 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Ermeni Dramı
1 OMR1.022,07000 AMD
5 OMR5.110,35000 AMD
10 OMR10.220,70000 AMD
20 OMR20.441,40000 AMD
50 OMR51.103,50000 AMD
100 OMR102.207,00000 AMD
250 OMR255.517,50000 AMD
500 OMR511.035,00000 AMD
1000 OMR1.022.070,00000 AMD
2000 OMR2.044.140,00000 AMD
5000 OMR5.110.350,00000 AMD
10000 OMR10.220.700,00000 AMD