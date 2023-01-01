10 bin Yemen riyalinden Ermeni dramına
Reel döviz kuru ile OMR → AMD çevirin
OMR → AMD çevrim grafiği
1 OMR = 1.029,18000 AMD
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Ermeni Dramı
|1 OMR
|1029.18000 AMD
|5 OMR
|5145.90000 AMD
|10 OMR
|10291.80000 AMD
|20 OMR
|20583.60000 AMD
|50 OMR
|51459.00000 AMD
|100 OMR
|102918.00000 AMD
|250 OMR
|257295.00000 AMD
|500 OMR
|514590.00000 AMD
|1000 OMR
|1029180.00000 AMD
|2000 OMR
|2058360.00000 AMD
|5000 OMR
|5145900.00000 AMD
|10000 OMR
|10291800.00000 AMD