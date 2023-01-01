2000 Yemen riyalinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile OMR → AMD çevirin

2.000 omr
2.058.360,00 amd

1.00000 OMR = 1029.18000 AMD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

OMR → AMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 AMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Ermeni Dramı
1 OMR1029.18000 AMD
5 OMR5145.90000 AMD
10 OMR10291.80000 AMD
20 OMR20583.60000 AMD
50 OMR51459.00000 AMD
100 OMR102918.00000 AMD
250 OMR257295.00000 AMD
500 OMR514590.00000 AMD
1000 OMR1029180.00000 AMD
2000 OMR2058360.00000 AMD
5000 OMR5145900.00000 AMD
10000 OMR10291800.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Umman Riyali
1 AMD0.00097 OMR
5 AMD0.00486 OMR
10 AMD0.00972 OMR
20 AMD0.01943 OMR
50 AMD0.04858 OMR
100 AMD0.09716 OMR
250 AMD0.24291 OMR
500 AMD0.48582 OMR
1000 AMD0.97165 OMR
2000 AMD1.94330 OMR
5000 AMD4.85824 OMR
10000 AMD9.71648 OMR