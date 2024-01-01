2 000 оманских риалов в армянские драмы

Сконвертируйте OMR в AMD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ֏1 005 AMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к AMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AMD
1 OMR в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 009,33001 009,4800
Низкий1 002,54001 002,5400
В среднем1 005,90671 006,2417
Изменение-0.21%-0.27%
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Соотношение 1 OMR к AMD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к AMD составил 1 009,3300, а минимальный — 1 002,5400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 005,9067. Изменение курса OMR к AMD в процентном соотношении составило -0.21.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к AMD составил 1 009,4800, а минимальный — 1 002,5400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 006,2417. Изменение курса OMR к AMD в процентном соотношении составило -0.27.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Армянский драм
1 OMR1 004,83000 AMD
5 OMR5 024,15000 AMD
10 OMR10 048,30000 AMD
20 OMR20 096,60000 AMD
50 OMR50 241,50000 AMD
100 OMR100 483,00000 AMD
250 OMR251 207,50000 AMD
500 OMR502 415,00000 AMD
1000 OMR1 004 830,00000 AMD
2000 OMR2 009 660,00000 AMD
5000 OMR5 024 150,00000 AMD
10000 OMR10 048 300,00000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Оманский риал
1 AMD0,00100 OMR
5 AMD0,00498 OMR
10 AMD0,00995 OMR
20 AMD0,01990 OMR
50 AMD0,04976 OMR
100 AMD0,09952 OMR
250 AMD0,24880 OMR
500 AMD0,49760 OMR
1000 AMD0,99519 OMR
2000 AMD1,99039 OMR
5000 AMD4,97598 OMR
10000 AMD9,95195 OMR