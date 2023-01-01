درام أرميني إلى أوقية موريتانية

تحويل AMD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٩٩٫٣١ mru

1.00000 AMD = 0.09931 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 2:45 UTC
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AMD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.43371.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.351.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622650.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Mauritanian Ouguiya
1 AMD0.09931 MRU
5 AMD0.49657 MRU
10 AMD0.99315 MRU
20 AMD1.98630 MRU
50 AMD4.96575 MRU
100 AMD9.93149 MRU
250 AMD24.82872 MRU
500 AMD49.65745 MRU
1000 AMD99.31490 MRU
2000 AMD198.62980 MRU
5000 AMD496.57450 MRU
10000 AMD993.14900 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / درام أرمينية
1 MRU10.06900 AMD
5 MRU50.34500 AMD
10 MRU100.69000 AMD
20 MRU201.38000 AMD
50 MRU503.45000 AMD
100 MRU1006.90000 AMD
250 MRU2517.25000 AMD
500 MRU5034.50000 AMD
1000 MRU10069.00000 AMD
2000 MRU20138.00000 AMD
5000 MRU50345.00000 AMD
10000 MRU100690.00000 AMD