100 دولار نيوزيلندي إلى فرنك رواندي

تحويل NZD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

100 nzd
81,638 rwf

$1.000 NZD = R₣816.4 RWF

Mid-market exchange rate at 10:15
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NZD إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.983.8971.3590.852146.125
1 AUD0.67310.5130.60556.4290.9140.57398.284
1 GBP1.3121.95111.18110.0981.7831.119191.76
1 EUR1.1121.6530.847193.2681.5110.948162.455

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Rwandan Franc
1 NZD٨١٦٫٣٨٢٠٠ RWF
5 NZD٤٬٠٨١٫٩١٠٠٠ RWF
10 NZD٨٬١٦٣٫٨٢٠٠٠ RWF
20 NZD١٦٬٣٢٧٫٦٤٠٠٠ RWF
50 NZD٤٠٬٨١٩٫١٠٠٠٠ RWF
100 NZD٨١٬٦٣٨٫٢٠٠٠٠ RWF
250 NZD٢٠٤٬٠٩٥٫٥٠٠٠٠ RWF
500 NZD٤٠٨٬١٩١٫٠٠٠٠٠ RWF
1000 NZD٨١٦٬٣٨٢٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 NZD١٬٦٣٢٬٧٦٤٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 NZD٤٬٠٨١٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 NZD٨٬١٦٣٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار نيوزيلندي
1 RWF٠٫٠٠١٢٢ NZD
5 RWF٠٫٠٠٦١٢ NZD
10 RWF٠٫٠١٢٢٥ NZD
20 RWF٠٫٠٢٤٥٠ NZD
50 RWF٠٫٠٦١٢٥ NZD
100 RWF٠٫١٢٢٤٩ NZD
250 RWF٠٫٣٠٦٢٣ NZD
500 RWF٠٫٦١٢٤٦ NZD
1000 RWF١٫٢٢٤٩٢ NZD
2000 RWF٢٫٤٤٩٨٤ NZD
5000 RWF٦٫١٢٤٦٠ NZD
10000 RWF١٢٫٢٤٩٢٠ NZD