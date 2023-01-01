روبية نيبالية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل NPR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
12.70 nzd

1.00000 NPR = 0.01270 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:28 UTC
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50+ currencies in one account

NPR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 NZD
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663410.964418.3621
1GBP1.1528711.2283101.8011.655871.917571.1118321.1677
1USD0.938550.814133182.87951.34811.561160.905117.2333
1INR0.0113240.00982310.012065710.01626580.01883650.01092070.207932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار نيوزيلندي
1 NPR0.01270 NZD
5 NPR0.06351 NZD
10 NPR0.12701 NZD
20 NPR0.25402 NZD
50 NPR0.63506 NZD
100 NPR1.27012 NZD
250 NPR3.17530 NZD
500 NPR6.35060 NZD
1000 NPR12.70120 NZD
2000 NPR25.40240 NZD
5000 NPR63.50600 NZD
10000 NPR127.01200 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Nepalese Rupee
1 NZD78.73300 NPR
5 NZD393.66500 NPR
10 NZD787.33000 NPR
20 NZD1574.66000 NPR
50 NZD3936.65000 NPR
100 NZD7873.30000 NPR
250 NZD19683.25000 NPR
500 NZD39366.50000 NPR
1000 NZD78733.00000 NPR
2000 NZD157466.00000 NPR
5000 NZD393665.00000 NPR
10000 NZD787330.00000 NPR