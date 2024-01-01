1 روبية نيبالية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل NPR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
0.01 nzd

₨1.000 NPR = $0.01210 NZD

Mid-market exchange rate at 07:09
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NPR إلى NZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3221.5121.6550.94721.68
1 GBP1.17911.312110.0361.7831.9511.11725.563
1 USD0.8990.762183.8661.3591.4870.85119.483
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار نيوزيلندي
1 NPR٠٫٠١٢١٠ NZD
5 NPR٠٫٠٦٠٥٢ NZD
10 NPR٠٫١٢١٠٣ NZD
20 NPR٠٫٢٤٢٠٦ NZD
50 NPR٠٫٦٠٥١٦ NZD
100 NPR١٫٢١٠٣٢ NZD
250 NPR٣٫٠٢٥٨٠ NZD
500 NPR٦٫٠٥١٦٠ NZD
1000 NPR١٢٫١٠٣٢٠ NZD
2000 NPR٢٤٫٢٠٦٤٠ NZD
5000 NPR٦٠٫٥١٦٠٠ NZD
10000 NPR١٢١٫٠٣٢٠٠ NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Nepalese Rupee
1 NZD٨٢٫٦٢٢٨٠ NPR
5 NZD٤١٣٫١١٤٠٠ NPR
10 NZD٨٢٦٫٢٢٨٠٠ NPR
20 NZD١٬٦٥٢٫٤٥٦٠٠ NPR
50 NZD٤٬١٣١٫١٤٠٠٠ NPR
100 NZD٨٬٢٦٢٫٢٨٠٠٠ NPR
250 NZD٢٠٬٦٥٥٫٧٠٠٠٠ NPR
500 NZD٤١٬٣١١٫٤٠٠٠٠ NPR
1000 NZD٨٢٬٦٢٢٫٨٠٠٠٠ NPR
2000 NZD١٦٥٬٢٤٥٫٦٠٠٠٠ NPR
5000 NZD٤١٣٬١١٤٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 NZD٨٢٦٬٢٢٨٫٠٠٠٠٠ NPR