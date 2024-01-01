Nepal rupisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → NZD çevirin

1.000 npr
12,31 nzd

1.00000 NPR = 0.01231 NZD

15:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553351.0762589.35351.452131.651320.9473718.3695
1 GBP1.1691311.25835104.4721.697831.930721.107621.4776
1 USD0.929150.794691183.0231.349251.534330.8802517.0681
1 INR0.01119150.009571940.012044910.01625150.01848080.01060250.205583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 NPR0.01231 NZD
5 NPR0.06153 NZD
10 NPR0.12307 NZD
20 NPR0.24614 NZD
50 NPR0.61535 NZD
100 NPR1.23069 NZD
250 NPR3.07673 NZD
500 NPR6.15345 NZD
1000 NPR12.30690 NZD
2000 NPR24.61380 NZD
5000 NPR61.53450 NZD
10000 NPR123.06900 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Nepal Rupisi
1 NZD81.25540 NPR
5 NZD406.27700 NPR
10 NZD812.55400 NPR
20 NZD1625.10800 NPR
50 NZD4062.77000 NPR
100 NZD8125.54000 NPR
250 NZD20313.85000 NPR
500 NZD40627.70000 NPR
1000 NZD81255.40000 NPR
2000 NZD162510.80000 NPR
5000 NZD406277.00000 NPR
10000 NZD812554.00000 NPR