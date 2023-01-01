روبية نيبالية إلى دولار جامايكي

تحويل NPR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
١٬١٦٤٫٧٢ jmd

1.00000 NPR = 1.16472 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NPR إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436351.663280.964618.36
1GBP1.1528711.2284101.8091.655941.917581.1120621.1669
1USD0.938550.814067182.87951.348051.561040.905117.2313
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626520.0188350.01092070.207908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار جامايكي
1 NPR1.16472 JMD
5 NPR5.82360 JMD
10 NPR11.64720 JMD
20 NPR23.29440 JMD
50 NPR58.23600 JMD
100 NPR116.47200 JMD
250 NPR291.18000 JMD
500 NPR582.36000 JMD
1000 NPR1164.72000 JMD
2000 NPR2329.44000 JMD
5000 NPR5823.60000 JMD
10000 NPR11647.20000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Nepalese Rupee
1 JMD0.85857 NPR
5 JMD4.29286 NPR
10 JMD8.58573 NPR
20 JMD17.17146 NPR
50 JMD42.92865 NPR
100 JMD85.85730 NPR
250 JMD214.64325 NPR
500 JMD429.28650 NPR
1000 JMD858.57300 NPR
2000 JMD1717.14600 NPR
5000 JMD4292.86500 NPR
10000 JMD8585.73000 NPR