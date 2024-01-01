Nepal rupisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → JMD çevirin

1.000 npr
1.172,40 jmd

1.00000 NPR = 1.17240 JMD

15:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855681.0763589.36071.45271.652110.94790518.376
1 GBP1.1686611.25795104.4381.697791.930851.1077821.4764
1 USD0.929050.794944183.0221.349651.534920.8806517.0725
1 INR0.01119060.00957510.01204510.01625650.01848810.01060740.205638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Jamaika Doları
1 NPR1.17240 JMD
5 NPR5.86200 JMD
10 NPR11.72400 JMD
20 NPR23.44800 JMD
50 NPR58.62000 JMD
100 NPR117.24000 JMD
250 NPR293.10000 JMD
500 NPR586.20000 JMD
1000 NPR1172.40000 JMD
2000 NPR2344.80000 JMD
5000 NPR5862.00000 JMD
10000 NPR11724.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Nepal Rupisi
1 JMD0.85295 NPR
5 JMD4.26474 NPR
10 JMD8.52948 NPR
20 JMD17.05896 NPR
50 JMD42.64740 NPR
100 JMD85.29480 NPR
250 JMD213.23700 NPR
500 JMD426.47400 NPR
1000 JMD852.94800 NPR
2000 JMD1705.89600 NPR
5000 JMD4264.74000 NPR
10000 JMD8529.48000 NPR