2000 Nepal rupisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → JMD çevirin

2.000 npr
2.333,10 jmd

1.00000 NPR = 1.16655 JMD

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NPR → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 JMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Jamaika Doları
1 NPR1.16655 JMD
5 NPR5.83275 JMD
10 NPR11.66550 JMD
20 NPR23.33100 JMD
50 NPR58.32750 JMD
100 NPR116.65500 JMD
250 NPR291.63750 JMD
500 NPR583.27500 JMD
1000 NPR1166.55000 JMD
2000 NPR2333.10000 JMD
5000 NPR5832.75000 JMD
10000 NPR11665.50000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Nepal Rupisi
1 JMD0.85723 NPR
5 JMD4.28613 NPR
10 JMD8.57226 NPR
20 JMD17.14452 NPR
50 JMD42.86130 NPR
100 JMD85.72260 NPR
250 JMD214.30650 NPR
500 JMD428.61300 NPR
1000 JMD857.22600 NPR
2000 JMD1714.45200 NPR
5000 JMD4286.13000 NPR
10000 JMD8572.26000 NPR