روبية نيبالية إلى كرونة آيسلندية

تحويل NPR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
١٬٠٢٥٫٦٩ isk

1.00000 NPR = 1.02569 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:25 UTC
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NPR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436351.663280.964618.36
1GBP1.1528711.2284101.8091.655941.917581.1120621.1669
1USD0.938550.814067182.87951.348051.561040.905117.2313
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626520.0188350.01092070.207908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Icelandic Króna
1 NPR1.02569 ISK
5 NPR5.12845 ISK
10 NPR10.25690 ISK
20 NPR20.51380 ISK
50 NPR51.28450 ISK
100 NPR102.56900 ISK
250 NPR256.42250 ISK
500 NPR512.84500 ISK
1000 NPR1025.69000 ISK
2000 NPR2051.38000 ISK
5000 NPR5128.45000 ISK
10000 NPR10256.90000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Nepalese Rupee
1 ISK0.97496 NPR
5 ISK4.87479 NPR
10 ISK9.74957 NPR
20 ISK19.49914 NPR
50 ISK48.74785 NPR
100 ISK97.49570 NPR
250 ISK243.73925 NPR
500 ISK487.47850 NPR
1000 ISK974.95700 NPR
2000 ISK1949.91400 NPR
5000 ISK4874.78500 NPR
10000 ISK9749.57000 NPR