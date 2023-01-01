روبية نيبالية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل NPR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
825.50 bdt

1.00000 NPR = 0.82550 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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50+ currencies in one account

NPR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065688.31641.436321.663050.964418.3575
1GBP1.1531411.22875101.8381.656231.917671.1120821.1682
1USD0.938450.813835182.87951.34791.560670.90517.2274
1INR0.01132290.00981950.012065710.01626340.01883060.01091950.207861

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Bangladeshi Taka
1 NPR0.82550 BDT
5 NPR4.12749 BDT
10 NPR8.25498 BDT
20 NPR16.50996 BDT
50 NPR41.27490 BDT
100 NPR82.54980 BDT
250 NPR206.37450 BDT
500 NPR412.74900 BDT
1000 NPR825.49800 BDT
2000 NPR1650.99600 BDT
5000 NPR4127.49000 BDT
10000 NPR8254.98000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Nepalese Rupee
1 BDT1.21139 NPR
5 BDT6.05695 NPR
10 BDT12.11390 NPR
20 BDT24.22780 NPR
50 BDT60.56950 NPR
100 BDT121.13900 NPR
250 BDT302.84750 NPR
500 BDT605.69500 NPR
1000 BDT1211.39000 NPR
2000 BDT2422.78000 NPR
5000 BDT6056.95000 NPR
10000 BDT12113.90000 NPR